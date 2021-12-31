Kubba'dan 2022 yılı değerlendirmesi

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 2021 yılındaki başarılı çalışmaları yeni yılda da devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah, 2021 yılının dünya ve Türkiye açısından zor bir yıl olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek, Medical Park Hastanesi'nin yoğun ve başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade etti. Yeni yılda da başarılı çalışmaların altına imza atacaklarına inandığını belirten "Yeni umutların, yeni heyecanların, yeni beklentilerin olduğu yeni bir yıla girmenin sevinciyle, 2022 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Pandemi dolayısı ile çok çalıştık, çok yorulduk ama halkımızın ve çalışanlarımızın desteği ile güzel işler başardık Bu süreçte çok zor günler geçirdik. Önceki yıllarda olduğu gibi, Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak hizmet kalitemizi sürekli artırarak, sağlık hizmetimizi sürekli geliştirerek çağın gereklerine uygun olarak ileri düzey teknolojilerimizi de dahil ettik. Bu sayede, Gaziantep ve bölge halkına A plus sağlık hizmeti vermeye devam edeceğimize dair kendimize söz verdik. 2022 yılında da bu başarıyı çalışanlarımız ve hastanemizin asıl sahibi olan misafirlerimizle el ele vererek devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, sağlık sorunları yaşayan herkesin tekrar sağlıklarına kavuşmasını dilerim. Bu bağlamda, 2022 yılında ve gelecek yıllarda da tüm çalışanlarımız ile özveriyle çalışarak hastalara şifa olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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