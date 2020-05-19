Kubat "vazgeçilmeyen türküler"i asırlık konakta seslendirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kubat "vazgeçilmeyen türküler"i asırlık konakta seslendirecek

Halk müziği sanatçısı Kubat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı "Evde Bayram Konserleri" kapsamında eserlerini Türkiye'nin en değerli tarihi noktalarından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da seslendirecek.

Kubat
19.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:37

Halk müziği sanatçısı Kubat, Cumhurbaşkanlığının başlattığı "Evde Bayram Konserleri" kapsamında eserlerini Türkiye'nin en değerli tarihi noktalarından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da seslendirecek.
Cumhurbaşkanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettirdiği konserlerden biri Safranbolu'da verilecek.
Kubat'ın "Vazgeçilmeyen Türküler" adı altında önemli eserleri seslendireceği konser, Kent Tarihi Müzesi olarak hizmet veren tarihi yapının bahçesinde gerçekleştirilecek ve ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayımlanacak.
Konserin verileceği müzede, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar Safranbolu tarihiyle ilgili bilgiler, görsel detaylar, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait madeni paralar ile diğer materyaller sergileniyor.
Geleneksel Safranbolu yaşamında kullanılan eşyaların da yer aldığı müzede ayrıca, kentte ticari hayat ve geleneksel el sanatları hakkında fotoğraflı bilgiler, lokumcu, yemenici, kunduracı, sayacı, semerci, saraç, demirci, bakırcı, kalaycı gibi esnafın çalışma ortamları özgün canlandırma tekniğiyle ziyaretçilere sunuluyor.
"Safranbolu'nun da tanıtımına katkı sağlayacak"
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin ilçeye tanıtım açısından büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Konserin verileceği binanın çok önemli bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Ürkmezer, şunları belirtti:
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ülkenin kültür değerlerini tanıtmak adına bir proje hazırladı. 7 farklı yerde konserler verilecek. Bunlardan birisi de Safranbolu. 24 Mayıs, bayramın birinci günü Kubat konser verecek. Konser İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından yayımlanacak. Biz buna çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız, İletişim Başkanlığımız tarafından ilçemizin bu listeye dahil edilmesi çok önemli. Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesine 25 yıl önce girmiş bir marka. Cumhurbaşkanlığımız tarafından da bu değerde görülmesi bizi mutlu ediyor. Kovid-19 sürecinde bulunduğumuz bu dönemde bu konser Safranbolu'nun da tanıtımına katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Haber
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Harun Tan Sezen Aksu Hatice Çarpar
Spor Neymar Hasan Şaş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Kubat "vazgeçilmeyen türküler"i asırlık konakta seslendirecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 17:37:50. #1.15#
title