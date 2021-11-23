Kubat, Gebze'de öğretmenler için söyledi

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Eğitime verdiği desteklerle Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verilişinin 93. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Kentte gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunan öğretmenlerin bu özel ve anlamlı günlerini unutmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gebze bölgesindeki okullarda eğitim veren öğretmenleri, Kubat konserinde buluşturdu.

KUBAT GÖZ DOLDURDU

Güçlü sesi ve hafızalara kazınan yorumlarıyla Gebze bölgesinde görev yapan öğretmenlerin kulaklarının pasını silen Kubat, sahne performansıyla göz doldurdu. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, "Kara Gözüm", "Sarhoşa", "Kekliği Düz Ovada Avlarlar", "Al Ömrümü" gibi birbirinden hareketli ve duygusal birçok türküyü Gebze bölgesi öğretmenleri ile söyleyen Kubat'a konser sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, günün anısına bir çiçek takdim etti. Programa Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da katıldı. Ayrıca konser öncesi sanatçı Kubat'a, Büyükşehir tarafından hazırlanan Kocaeli Türküleri'nden oluşan iki albüm hediye edildi.

KUBAT: SİZLER İYİ Kİ VARSINIZ

Öğretmenlere çok kıymetli olduklarını söyleyen sanatçı Kubat, "Aslında bu konserimiz birkaç defa ertelendi mücbir sebeplerden dolayı ama menajerim aradı, Öğretmenler Gününde öğretmenler için yapıyoruz dedi. İnanılmaz mutlu oldum. Benim için en önemli konser öğretmenler gününde olandır. Sizler iyi ki varsınız. Sizlere çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bir kızım var onu öğretmene emanet ediyoruz. Biz evde ona aslında sadece saygıyı öğretmeye çalışıyoruz. Saygının ne kadar önemli olduğunu öğretmeye çalışıyoruz ama sevgi kısmını öğretmenlerimiz sizler tamamlıyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

ÇAKMAK: YİRMİ DOKUZ KERE KIRKYIL KÖLESİYİZ ÖĞRETMENİN

Konsere katılan öğretmenleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın adına selamlayan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Bizler şehrimizde güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bir yük omuzladık şehri mamur etmeye çalışıyoruz. Sizler de gönülleri mamur etmeye çalışıyorsunuz. Allah sizlere güç ve kuvvet versin. Son olarak şunu belirtmek isterim. Bir harf için kırk yıl köle olunuyorsa yirmi dokuz kere kırk yıl kölesiyiz öğretmenin" dedi.

ÖĞRETMENLERE KOMEK SEPETİ HEDİYESİ

Gebzeli öğretmenler, Kubat'ın söylediği hareketli ve birbirinden güzel türkülerle gönüllerince eğlenerek, unutulmaz bir akşam yaşadı. Ara tatil sonrasında gerçekleşen konserde stres atan öğretmenlere, Büyükşehir tarafından KOMEK Sepeti ürünü hediyeler verildi.

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