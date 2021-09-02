Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı
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Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı

Kubar esrar ve kenevire 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kenevir bitkisi ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kenevir bitkisi ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yukarı Donurlu Mahallesi'nde ikamet eden S.D. (22) isimli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 12 adet kenevir bitkisi ve kesilerek kurutulmaya bırakılmış 123 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

S.D. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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