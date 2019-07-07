Kübalı şarkıcı Portuondo İstanbul'da konser verecek

Kübalı şarkıcı ve dansçı Omara Portuondo, 3 Ağustos'da İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Latin müziğin yarım asırlık efsane grubu Buena Vista Social Club'ın divası olarak gösterilen 89 yaşındaki ünlü şarkıcı, Life Park'ta sahne alacak.

Havana'da 1930 yılında doğan sanatçı, sahne kariyerine 1945'te Tropicana kabaresinde dansçı olarak başladı. 1959 yılında yayınlayan ilk solo çalışması "Magia Negra"da Küba'nın geleneksel müziğiyle Amerikan caz standartlarını buluşturdu.

Şarkılarında genellikle aşk ve neşe temalarını kullanan ünlü sanatçı, Wim Wenders'ın unutulmaz belgesel filmiyle tüm dünyada beğeni kazanan Buena Vista Social Club topluluğu ile 2000'de "Buena Vista Social Club Presents: Omara Portuondo" adlı albümü yayınladı.

Topluluğun tek kadın üyesi olan Omara'nın sesindeki tutku ve duygu yüklü dürüstlük, onu Küba'da çok sevilen biri haline getirdi. "Flor de Amor" albümüyle Latin ve Tropikal dallarında iki kez Grammy ödüllerine aday gösterilen sanatçı, 2005 yılında Billboard Latin Müziği Ödüllerinde kadın sanatçılar kategorisinde "Yılın Albümü" seçildi.

Kaynak: AA