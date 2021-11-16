Küba yönetimi, muhalif hareketin yürüyüşüne izin vermedi

Küba yönetimi, hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen muhaliflerin sokağa çıkmasına izin vermedi.

Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, muhaliflerin yürüyüş talebinin hükümet tarafından daha önce kabul edilmediğini hatırlatarak, ülkeyi istikrarsızlaştırma girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Gösterinin ABD tarafından tertiplendiğini savunan Rodriguez, "Washington'daki bazı meslektaşlarım, gerçekleşmeyen partileri için boşuna giyinmiş görünüyor. Senaryo iyi değildi ve sahneleme daha da kötüydü." ifadesini kullandı.

Başta başkent Havana olmak üzere ülkenin birçok noktasında alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, gün boyunca muhaliflerin sokağa çıkmasına engel oldu.

İnternete erişim durduruldu

Bölge basınındaki haberler de, aralarında Demokratik Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Manuel Cuesta Morua'nın da bulunduğu çok sayıda Kübalı muhalifin, polis tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

Muhalifler, hükümetin, protestocuların organize olmalarına engel olmak için ülkedeki internet erişimini tamamen durdurduğunu duyurdu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır kapalı olan uçuşlar, turizmin yeniden canlandırılması kapsamında yeniden açıldı.

Yürüyüş talepleri kabul edilmemişti

Kübalı muhalifler, 13 Ekim'deki açıklamalarında, yürüyüş taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmediğini belirterek, 15 Kasım'da başkent Havana'da "sakin bir şekilde yürümek istediklerini" kaydetmişti.

Muhalifler, 15 Kasım'da hükümetten artan şiddeti kınamasının, yurttaş haklarına saygı gösterilmesinin, siyasi tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra demokratik ve barışçıl çözümler talep edeceklerini dile getirmişti.

Küba'da özellikle son 2 yıldır hızla artan toplumsal hoşnutsuzluk ve ekonomik kriz, sokakları temmuzda hareketlendirmişti.

"Cubalex" adlı STK'ye göre, 11 Temmuz'daki yönetim karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü, 658'i halen hapiste olmak üzere toplamda 1270 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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