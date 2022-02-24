Küba ve Nikaragua Devlet Başkanlarından, Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin tutumuna destek verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Diaz-Canel, Rusya'nın açıklamalarını desteklediklerini belirterek, "Yapıcı ve saygıya dayalı olarak, diyalog yolunu takip eden diplomatik bir çözümü savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, Washington'u eleştirerek, "Birçok ülkeye silah ve askeri teknoloji tedarik ediyor, tek taraflı, haksız yaptırımlar uygulamakla ve misilleme yapmakla tehdit ediyor." ifadesine yer verdi.

Ortega ise devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını vurgulayarak, "Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz." şeklinde konuştu.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.