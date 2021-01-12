Küba, "teröre destek veren ülkeler listesine" alınması nedeniyle ABD'yi kınadı

Havana yönetimi, ABD'nin Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklemesini kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Küba'yı teröre destek veriyor gibi gösterdiği ikiyüzlü ve küçümseyici kararını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Rodriguez, ABD'nin bu siyasi fırsatçılığının, terörün verdiği zararlar nedeniyle gerçekten endişelenenler ve terör mağdurları tarafından fark edildiğini belirtti.

Pompeo: "Castro rejimi, uluslararası terörizme verdiği desteği kesmeli"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği için Küba'yı 'Teröre Destek Veren Ülke' olarak tanımladı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başından itibaren Küba'nın, halka karşı muamelesi ve Venezuela başta olmak üzere Amerika kıtasındaki faaliyetlerine yönelik adımlar attığını hatırlatan Pompeo, "Bu adımla bir kez daha Küba hükümetinden hesap soruyor ve onlara açık bir mesaj veriyoruz: Castro rejimi, uluslararası terörizme verdiği desteği kesmeli ve ABD adaletini akamete uğratmaktan vazgeçmeli." demişti.

Eski Başkan Obama 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

ABD yönetiminin Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması, yaklaşık yarım asır önce kesintiye uğrayan iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi amacıyla başlatılan süreçte o dönemde atılmış en önemli adım olmuştu.

Sudan'ın geçen haftalarda çıkartıldığı ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde, yeniden eklenen Küba ile birlikte İran, Kuzey Kore ve Suriye bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen