Küba, Paris Kulübü'nden borçlarını yapılandırmasını talep etti
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Küba, Paris Kulübü'nden borçlarını yapılandırmasını talep etti

Küba, gelişmiş ülkelerin alacaklarını koordine eden Paris Kulübü'nden borçlarını 2022'ye kadar ertelemesi talebinde bulundu.

Küba, Paris Kulübü'nden borçlarını yapılandırmasını talep etti
21.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:28

Küba, gelişmiş ülkelerin alacaklarını koordine eden Paris Kulübü'nden borçlarını 2022'ye kadar ertelemesi talebinde bulundu.

AFP'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Küba, Paris Kulübü'nden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için borçlarını askıya almasını istedi.

Habere göre, Küba Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Ricardo Cabrisas, alacaklı 14 ülkeye gönderdiği mektupla, 2019, 2020, 2021'de ödenmesi gereken borçları için 2022'ye kadar erteleme talebinde bulundu.

Paris Kulübü, ada ülkesi için büyük önem taşıyor. Ülke, kulüp üyeleriyle 2015'te yaptığı müzakerelerde borçlarını 2033'e kadar yapılandırılmıştı.

Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonuna (ECLAC) göre, Küba'nın 2020'deki gayrisafi yurt içi hasılasında yüzde 3,7'lik düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, ülkenin, ABD'nin yaptırımları ve salgın kaynaklı oluşabilecek finansal zorluklar nedeniyle ekonomik krizin çok daha derin olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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