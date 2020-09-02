Küba'nın başkenti Havana'da sıkı karantina tedbirleri uygulanacak
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Küba'nın başkenti Havana'da sıkı karantina tedbirleri uygulanacak

Karayiplerde bir ada ülkesi Küba'nın başkenti Havana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı 15 Eylül'e kadar sıkı karantina önlemleri kararı alındı.

Küba'nın başkenti Havana'da sıkı karantina tedbirleri uygulanacak
02.09.2020 01:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 01:46

Karayiplerde bir ada ülkesi Küba'nın başkenti Havana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı 15 Eylül'e kadar sıkı karantina önlemleri kararı alındı.

Küba basınında çıkan habere göre, son haftalarda başkentte virüsün artması üzerine bir dizi kısıtlayıcı önlemleri devreye alan hükümet, 15 Eylül'e kadar Havana geneli sıkı karantina ilan etti. Alınan önlemler kapsamında, tüm ticari faaliyetler sınırlandırılacak, özel araçlar 05.00-19.00 saatlerinde trafiğe çıkabilecek.

Ayrıca, Havana'da uygulanacak mesai saatleri de hafta içi 09.00- 16.00, pazar günleri ise 09.00-13.30 olarak belirlendi.

Sadece gıda ve hijyen ürünlerinin satışına izin verileceği başkentte, giriş ve çıkışların denetlenmesi için 12 kontrol noktası kurulacak.

Küba'da ilk Kovid-19 vakasının 12 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölümün ise 18 Mart'ta görülmesinden bu yana Havana'daki en sıkı karantina tedbirleri uygulanacak.

Nüfusu 12 milyona yaklaşan Küba'da 95 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, şu ana kadar 4 bin 65 kişide görüldü.

Kaynak: AA

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