Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez, Antalya'da

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.



Büyükelçi Nunez, Küba Ticaret Bakan Yardımcısı görevini de yürüten eşi Ileana Nunez Mordoche ile yeni yıl tatili için Antalya'ya geldi.



Antalya Valisi Karaloğlu'nu, Bakan Yardımcısı eşi Mordoche ile ziyaret eden Büyükelçi Nunez, yaptığı konuşmada, Antalya'nın ülkesiyle birçok yönden benzerlik taşıdığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Antalya'nın havası, denizi ve insanıyla Küba'ya çok benzeyen özellikler taşıyor. Buraya gelmekten gurur duydum, Antalya da Küba gibi turizm ve tarım ekonomisine dayanıyor. Büyükelçilik görevim boyunca aradaki ilişkileri geliştirmek için nelerin yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız."



Nunez ayrıca iki ülke arasında ekonomik ve yatırım iş bilirliğinin daha çok gelişmesini istediklerini ifade etti.



Vali Karaloğlu ise başta kendisi olmak üzere Türkiye'deki birçok insanın Küba'ya karşı sempati beslediğini söyledi.



İki ülke arasında siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Küba'nın imkanları, Antalya ile benzerlikleri, turizm, tarım imkanları, karşılıklı ilişkilerle gerçekten ortak birçok iş çıkartılabilir. Küba'da yatırım yapan Türk şirketlerinin olduğunu biliyorum. Türkiye ve Küba arasında turizm konusunda da bazı çalışmalar yapılabilir." dedi.