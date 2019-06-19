Küba Milli Takım futbolcusu 7-0'lık yenilgi sonrası maçın oynandığı ABD'ye iltica etti

Küba Futbol Milli Takımı oyuncusu Yasmani Lopez, CONCACAF Gold Cup turnuvası için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica etti.

Milli Takım Teknik Direktörü Raul Menderos, Lopez'in cumartesi günü oynanan açılış maçının ardından takımdan ayrılarak iltica ettiğini teyit etti. Euronews.com'da Görüntüle