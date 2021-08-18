Küba, hükümet karşıtı protestoların ardından internet ve sosyal medya kullanımına düzenleme getirdi
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Küba, hükümet karşıtı protestoların ardından internet ve sosyal medya kullanımına düzenleme getirdi

Küba, hükümet karşıtı protestoların ardından internet ve sosyal medya kullanımına düzenleme getirdi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Küba hükümeti, geçen ay meydana gelen hükümet karşıtı protestoların ardından internet ve sosyal medya kullanımına düzenleme getirdi.

Küba hükümeti, geçen ay meydana gelen hükümet karşıtı protestoların ardından internet ve sosyal medya kullanımına düzenleme getirdi.

İletişim Bakanı Mayra Arevich'in imzasını taşıyan kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

İnternet ve sosyal medya aracılığıyla işlenebilecek suçlara ilişkin kararnamenin, "Sanal alemde ortaya çıkabilecek suç içeren, düşmanca ve zararlı faaliyetleri tespit etmeyi, önlemeyi ve karşılık vermeyi amaçladığı" belirtildi.

Düzenlemeyle devletin anayasal, sosyal ve ekonomik düzenine saldırı niteliğindeki, kamu düzenini bozmaya veya değiştirmeye yönelik, şiddeti meşrulaştıran veya kişi mahremiyetine ve onuruna zarar veren içeriklerin yasaklanacağı ifade edildi.

Öte yandan düzeni değiştirme ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerin "siber terörizm" suçu kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.

Söz konusu suçlara karşı ne cezalar uygulanacağına kararnamede değinilmezken, cezaların sonradan çıkarılacak yasayla belirleneceği aktarıldı.

Öte yandan izinsiz telekomünikasyon hizmeti sağlayanların 800 ila 1600 dolar para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin ilave düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da geçen ay binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti. Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük" ve "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelemişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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