- Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, PCC'nin yeni Genel Sekreteri seçildi
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- Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, PCC'nin yeni Genel Sekreteri seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, PCC'nin yeni Genel Sekreteri seçildi Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Modesto Castro'nun yerine Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevine seçildi.

- Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, PCC'nin yeni Genel Sekreteri seçildi

HAVANA - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Modesto Castro'nun yerine Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevine seçildi.

Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Modesto Castro'nun geçtiğimiz hafta Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden ayrılmasının ardından PCC'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu. PCC partisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, parti üyelerinin PCC'nin yeni Genel Sekreteri olarak Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'i seçtiği belirtildi. PCC, "Miguel Diaz-Canel, 8. Parti Kongresi'nde Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Genel Sekreteri seçildi" ifadeleri kaydedildi.

Öte yandan Castro'nun, geçtiğimiz hafta sonu görevinden resmen istifa etmesi ve görevi Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e devretmesi bekleniyordu. Castro'nun istifası, Küba'da abisi olan Fidel Castro'nun 2006'da görevlerini Raul'a devretmeden önce iktidara geldiği 1959'dan bu yana kesintisiz devam eden "Castro döneminin" sona erdiğini gösteriyor.

- Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, PCC'nin yeni Genel Sekreteri seçildi
- Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, PCC'nin yeni Genel Sekreteri seçildi
- Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, PCC'nin yeni Genel Sekreteri seçildi
- Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, PCC'nin yeni Genel Sekreteri seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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