Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Komünist Parti Genel Sekreterliği görevine getirildi
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Komünist Parti Genel Sekreterliği görevine getirildi

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Komünist Parti Genel Sekreterliği görevine getirildi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Küba Komünist Partisinden yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro'nun, parti genel sekreterliği görevinden ayrılmasının ardından 61 yaşındaki Diaz-Canel'in partinin yeni genel sekreteri olduğu bildirildi.

Açıklamada, parti üyelerinin, 8. Kongre'de yeni Genel Sekreter olarak Diaz-Canel'i seçtiği ve 2018'de üstlendiği "Devlet Başkanı" unvanına bu önemli görevin de eklendiği belirtildi.

Raul Castro, 16 Nisan'da, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa etmişti.

Castro, "yeni kuşak" liderlere yol açmak için görevi bırakmak istediğini daha önce dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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