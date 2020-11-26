Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı

26.11.2020 03:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 03:52
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Diaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Acıklı haber, Fidel'in emsalsiz oyuncusu, dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözleri olay oldu! Tepki üstüne tepki yağdı
Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözleri olay oldu! Tepki üstüne tepki yağdı

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

İlgili Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil
Başkan Zolan'dan yeni otoyol için teşekkür mesajı
Başkan Zolan'dan yeni otoyol için teşekkür mesajı
Annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajları
Annesini kaybeden Bakan Pekcan'a taziye mesajları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 03:52:37. #1.15#
title