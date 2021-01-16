Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
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Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

16.01.2021 03:41 | Son Güncelleme: 16.01.2021 03:44
Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Küba, ABD yönetiminin, "ciddi insan hakları ihlali" gerekçesiyle Küba İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas'ı yaptırım listesine alma kararına tepki gösterdi.

Küba, ABD yönetiminin, "ciddi insan hakları ihlali" gerekçesiyle Küba İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas'ı yaptırım listesine alma kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Kübalı şahısları ve kuruluşları "tek taraflı ve gayri meşru listelere" eklemeye devam ettiğini belirtti.

ABD'nin Küba'yı sözde teröre destek veren ülkeler listesine aldığına atıfta bulunan Parilla, "Küba'yı öne çıkarma çabası, dış politikada bir izolasyon ve bozgun mirası bırakan bir rejimden geliyor." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Küba İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez Casas'ın yaptırım listesine eklendiği bildirilmişti.

Açıklamada, yaptırım nedeni olarak "ciddi insan hakları ihlali" gerekçe gösterilmişti.

Kübalı muhalif Jose Daniel Ferrer'in Eylül 2019'da İçişleri Bakanlığının kontrolündeki bir hapishanede işkence gördüğü ve tecrit edildiği belirtilen açıklamada, Ferrer'in hapishanede hiçbir tıbbi hizmet almadığı aktarılmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Küba rejiminin uzun bir insan hakları ihlali geçmişi olduğunu iddia ederek, "ABD, Küba'daki ve dünyanın başka yerlerindeki vahim insan hakları durumunu ele almak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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