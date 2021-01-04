Küba'dan ABD'nin göçmen çocuklara muamelesine "işkence" yorumu
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Küba'dan ABD'nin göçmen çocuklara muamelesine "işkence" yorumu

04.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:10
Küba'dan ABD'nin göçmen çocuklara muamelesine

Küba, ABD'nin göçmen çocuklara muamelesini "işkence" olarak değerlendirdi.

Küba, ABD'nin göçmen çocuklara muamelesini "işkence" olarak değerlendirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin göçmenlere yönelik uygulamalarını eleştirdi.

Parrilla, ABD'nin göçmenlere ilişkin pratiklerinin Amerikan Pediatri Akademisinin "işkence" tanımıyla uyuştuğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarının yıkıcı etkisine vurgu yapan Parrilla, bu uygulamalar neticesinde binlerce çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Akademinin 1 Ocak'ta yayımladığı rapora göre, ABD'nin güneybatı sınırında 2019'da sınırı geçmeye çalışan en az 76 bini refakatsiz çocuk olmak üzere 851 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Raporda, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bahanesiyle binlerce refakatiz göçmen çocuğu ülkelerine geri gönderdiği, çocukları ailelerinden ayırdığı ve bu uygulamaların çocukları fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz etkilediği iddia edildi.

Raporda ayrıca, sınır bölgelerindeki çocuklara yönelik muameleler "zalimce", "insanlık dışı" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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