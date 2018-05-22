Küba'daki Uçak Kazasında Ölenlerin Sayısı 111'e Yükseldi

Küba'nın başkenti Havana'da cuma günü kalkışından kısa süre sonra düşen yolcu uçağından yaralı olarak kurtarılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 23 yaşındaki kadın dansçının yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 111'e yükseldi.

Author: euronews-tr

Tags: Küba Uçak kazası Dans Posted: 22 mei 2018