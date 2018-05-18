Küba'da Yolcu Uçağı Düştü! İşte İlk Görüntüler
Küba'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kaza sonrası kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Uçakta 104 yolcu bulunuyordu. Patlama seslerinin duyulduğu kazada çok sayıda yolcunun öldüğü bilgisine ulaşıldı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Kaza alanına ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kurtarma çalışmaları sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İşte kaza sonrası kaydedilen ilk görüntüler: