Küba'da sessiz 1 Mayıs 'beyaz önlüklü orduya' adandı
01.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:05
Bu sene 1 Mayıs "beyaz yelekli orduya" yani yurt içinde ve yurt dışında salgınla mücadele eden Kübalı doktorlara adandı
1 Mayıs'ın belki de en coşkulu kutlandığı ülke olan Küba'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sessizlik hakim.
Normalde binlerce kişinin katıldığı kortejlerle kutlanan Uluslararası İşçi Bayramı bu sene yetkililerin yönlendirmesiyle evlerde kutlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com