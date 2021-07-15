Küba'da protestocuların talebi karşılık buldu, gıda ve ilaçtaki gümrük vergisi kaldırıldı

Küba'da hükümet, günlerdir gösteri yapan protestocuların talebi üzerine gıda ve ilaçtaki gümrük vergilerini ve kısıtlanmaları geçici olarak kaldırdı.

Küba'da hükümet, günlerdir gösteri yapan protestocuların talebi üzerine gıda ve ilaçtaki gümrük vergilerini ve kısıtlanmaları geçici olarak kaldırdı.

Küba'da gıda ve ilaç yetersizliğine karşı sokağa dökülen binlerce protestocunun talebi karşılık buldu. Küba hükümeti, farklı ülkelerden gelen yolcuların ülkeye getirebilecekleri gıda ve ilaç miktarındaki kısıtlamaların geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Alınan kararla birlikte ülkeye getirilen bu ürünlerde sınırı aşanlardan vergi alınmayacak.

Karara ilişkin devlet televizyonundan açıklama yapan Başbakan Manuel Marrero Cruz, uygulamanın gelecek hafta pazartesi başlayacağını ve yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Seyahat eden birçok kişinin talebi buydu ve bu kararı almak gerekliydi" dedi.

Hükümet tarafından protestoları bastırmak için aralıklı olarak uygulanan internet kesintisi de durduruldu. Ancak sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarındaki erişim kısıtlaması devam ediyor.

En az 200 kişi gözaltına alındı

Küba'da binlerce kişi, temel ihtiyaç malzemelerinin yetersizliği, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadelesini protesto etmek için pazar günü sokaklara dökülmüştü. Küba hükümeti, protestoların ABD'nin finanse ettiği paralı askerler tarafından organize edildiğini ve bu kişilerin ekonomik ambargoya destek verdiğini öne sürmüştü. Birçok ülke ve Birleşmiş Milletler Küba hükümetine ifade özgürlüğüne saygı duyması çağrısında bulunurken, Meksika ve bazı ülkeler ise Küba halkına yardım etmenin en iyi yolunun ABD'nin yaptırımları hafifletmesi olduğunu ifade etmişti.

Pazartesi günü hükümet karşıtı sloganların atıldığı protestolarda ilk can kaybı kayıtlara geçmişti. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda hayatını kaybetmişti. Yerel kaynaklara göre gösterilerde en az 200 kişi gözaltına alındı. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı