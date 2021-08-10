Küba'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti.

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 515'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 950 artışla 466 bin 169'a çıkarken, 415 bin 852 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve ölüm sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 27'sine en az birinci doz aşının uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 46 bin 746 olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan