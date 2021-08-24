Küba'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti.

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 618'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 320 artışla 592 bin 619'a çıkarken, 538 bin 43 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 43'üne en az bir doz aşı uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 49 bin 901 olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan