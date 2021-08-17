Küba'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi
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Küba'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi

Küba'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti.

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 156'ya yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 772 artışla 536 bin 609'a çıkarken, 480 bin 650 kişi iyileşti. Böylece Küba'da salgının başlangıcından bu yana "bir günde en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

Son zamanlarda vaka ve ölüm sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 42'sine en az birinci doz aşının uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 44 bin 158 olduğu bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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