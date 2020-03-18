Küba'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Karayipler ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
18.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:22
Karayipler ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki haberlere göre, Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Havana'da 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki İtalyan turistin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Böylece, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm yaşanmış oldu.
ABD ve İspanya'dan ülkeye dönen 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla Küba'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7'ye çıktı.
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Kaynak: AA