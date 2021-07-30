Küba'da Kovid-19'dan son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi

Karayip ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti.

Karayip ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 2 bin 628'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 607 artışla 366 bin 985'e yükselirken, 320 bin 242 kişi de hastalığı atlattı.

Son zamanlarda vaka ve ölü sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 3 milyondan fazla kişiye birinci doz aşı yapıldığı ve bugünden itibaren ülke geneli hamilelere Küba'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ulusal aşısı Abdala'nın uygulanacağı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan