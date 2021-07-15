Küba'da Kovid-19'dan son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küba'da Kovid-19'dan son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi

Küba'da Kovid-19'dan son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Karayip ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

Karayip ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

Küba Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1659'a yükseldi. Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 80 artışla 256 bin 607'ye yükselirken hastalığı atlatanların sayısı da 215 bin 979 oldu.

Ülkede son zamanlarda vaka ve ölü sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmekle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 3 milyondan fazla kişiye birinci doz aşı yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Ebru Gündeş Sertab Erener Zeynep Bastık
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küba'da Kovid-19'dan son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 08:14:46. #1.16#

title