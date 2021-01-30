Küba'da askeri helikopter düştü: 5 ölü

Küba'nın doğusundaki Holguin şehrinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri, Holguin şehrinden Guantanamo'ya hareket eden helikopterin düştüğünü duyurdu.

Kazada, silahlı kuvvetlere ait helikopterdeki 5 kişiden kurtulan olmadı.

Silahlı kuvvetler, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Küba'da, 2018'de yaşanan uçak kazasında da 112 kişi yaşamını yitirmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın