Küba'da askeri helikopter düştü: 5 ölü
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Küba'da askeri helikopter düştü: 5 ölü

30.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:52
Küba'da askeri helikopter düştü: 5 ölü

Küba'nın doğusundaki Holguin şehrinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Küba'nın doğusundaki Holguin şehrinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri, Holguin şehrinden Guantanamo'ya hareket eden helikopterin düştüğünü duyurdu.

Kazada, silahlı kuvvetlere ait helikopterdeki 5 kişiden kurtulan olmadı.

Silahlı kuvvetler, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Küba'da, 2018'de yaşanan uçak kazasında da 112 kişi yaşamını yitirmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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