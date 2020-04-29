Küba'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Küba'nın Baracoa şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Küba'nın Baracoa şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Küba'nın Guantanamo eyaletindeki Baracoa şehrinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, depremin Baracoa bölgesinin 48 kilometre güneydoğusunda merkez üssü 2 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Depreme ilişkin henüz, can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmedi.

Kaynak: DHA