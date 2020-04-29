Küba'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Küba'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Küba'nın Baracoa şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Küba'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
29.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:34

Küba'nın Baracoa şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Küba'nın Guantanamo eyaletindeki Baracoa şehrinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, depremin Baracoa bölgesinin 48 kilometre güneydoğusunda merkez üssü 2 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Depreme ilişkin henüz, can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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