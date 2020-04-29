Küba'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Küba'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Küba'nın doğu ucuna yakın Guantnamo eyaletindeki Baracoa şehrinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Küba'da 4.5 büyüklüğünde deprem
29.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:40

Küba'nın doğu ucuna yakın Guantnamo eyaletindeki Baracoa şehrinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba'nın doğu ucuna yakın Guantnamo eyaletindeki Baracoa şehrinde meydana gelen depremin şiddetini 4.5 olarak açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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