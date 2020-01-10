Küba Büyükelçisi Nunez'den, AA'ya "Çalışan Gazeteciler Günü" kutlaması
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Küba Büyükelçisi Nunez'den, AA'ya "Çalışan Gazeteciler Günü" kutlaması

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupla, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

10.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:20
Küba Büyükelçisi Nunez'den, AA'ya

'nın Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol 'ya gönderdiği mektupla, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Nunez, AA Genel Müdürü Kazancı'ya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mektubu gönderdi.

Bugün dolayısıyla Kazancı'ya tebriklerini ileten Nunez, mektubunda, Türkiye ile Küba halkları arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Kaynak: AA
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