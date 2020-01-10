Küba Büyükelçisi Nunez'den, AA'ya "Çalışan Gazeteciler Günü" kutlaması

10.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:20

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupla, Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Nunez, AA Genel Müdürü Kazancı'ya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mektubu gönderdi.

Bugün dolayısıyla Kazancı'ya tebriklerini ileten Nunez, mektubunda, Türkiye ile Küba halkları arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Kaynak: AA