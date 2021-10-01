Küba, aralık ayına kadar nüfusunun yüzde 90'ını aşılamayı hedefliyor - Haberler
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Küba, aralık ayına kadar nüfusunun yüzde 90'ını aşılamayı hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Küba, aralık ayına kadar nüfusunun yüzde 90'ını aşılamayı hedefliyor

Küba, aralık ayına kadar nüfusunun yüzde 90'ının kendi geliştirdiği aşılar ile Covid-19'a karşı tamamen aşılamayı hedefliyor.

Küba, aralık ayına kadar nüfusunun yüzde 90'ının kendi geliştirdiği aşılar ile Covid-19'a karşı tamamen aşılamayı hedefliyor.

Küba'da aşılamaya hız verildi. Küba, aralık ayına kadar nüfusunun yüzde 90'ının kendi geliştirdiği aşılar ile Covid-19'a karşı tamamen aşılamayı hedefliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nüfusun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 11,3 milyon kişinin yerli üretim Abdala, Soberana-2 veya Soberana-plus ile en az bir doz aşılandığını aktardı. Söz konusu aşılar ise üç doz olarak uygulanıyor.

KÜBA, DÜNYADA KENDİ GELİŞTİRDİĞİ AŞILARI TÜM NÜFUSUNA UYGULAYAN İLK ÜLKE OLABİLİR

Hükümet, Küba'nın nüfusunun çoğunu kendi aşılarıyla aşılayan ilk ülke olma yolunda olduğunu belirtirken, Sağlık Bakanlığı Bilim ve İnovasyon Direktörü Ileana Morales de dünyada tüm vatandaşlarına kendi geliştirdiği aşıları uygulayan ilk ülke olacaklarını açıkladı.

Şu anda Küba, nüfusunun tahminen yüzde 79'unu kendi ürettiği aşılarla tamamen aşılayan Çin'in gerisinde olsa da aşılama hızla devam ediyor. Küba'da ayrıca 2 yaşa kadar aşılama yapılıyor.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün Küba Temsilcisi Jose Moya Medina yaptığı açıklamada, "Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir vaka olacak" ifadelerini kullanarak, "Küba'nın dünyadaki tüm ülkeler için bir örnek olacağını umuyorum ve düşünüyorum, çünkü yalnızca tam aşılama pandemiyi ve daha tehlikeli varyantların ortaya çıkmasını durdurabilir" dedi.

Küba'da salgının başından bu yana 877 bin 428 vaka tespit edilirken, 7 bin 436 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

-İHA-

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