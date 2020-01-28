Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
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Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:57
Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

açıklarında 7.7 büyüklüğünde meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bahamalar, Cayman Adaları, Jamaika, Haiti ve Honduras'ta da hissedilen deprem nedeniyle bölgede tsunami alarmı verildi. Tsunami uyarısı yapılan ülkeler arasında Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları da yer aldı. - KİNGSTON

Kaynak: İHA
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