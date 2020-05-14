Kuantum Şifreleme Teknolojisine Sahip Samsung Galaxy A Quantum Duyuruldu Samsung ve Güney Koreli operatör SK Telecom, dünyanın ilk kuantum şifreleme teknolojisine sahip 5G akıllı telefonunu

Samsung ve Güney Koreli operatör SK Telecom, dünyanın ilk kuantum şifreleme teknolojisine sahip 5G akıllı telefonunu duyurdu. Samsung Galaxy A Quantum özellikleri haberimizde.

QRNG İşlemcili İlk Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A Quantum, SK Telecom'un İsviçre merkezli yan kuruluşu ID Quantique tarafından geliştirilen kuantum rastgele sayı üretici (QRNG) işlemci ile donatılmış dünyanın ilk 5G akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. QRNG işlemci, kuantum şifreleme teknolojisini kullanarak rastgele sayılar üretiyor ve öngörülemeyen güvenli anahtarlar oluşturarak telefon verilerinin güvenliğini artırıyor. Yonga seti, bir LED ve diyot tarafından yayılan ışığı tespit eden ve rastgele sayılar üreten bir CMOS görüntü sensörü içeriyor. Bu rastgele sayılar daha sonra şifreleme anahtarları oluşturmak ve güvenliği geliştirmek için mobil ödeme uygulamaları gibi kimlik doğrulama ve sertifika gerektiren servislere sunuluyor.

Samsung Galaxy A Quantum Özellikleri

QRNG işlemciye sahip olması dışında Galaxy A Quantum'un Galaxy A71 5G'den bir farkı bulunmuyor. Galaxy A Quantum'un Exynos 980 işlemci, 6.7 inç Full HD+ Sonsuz-O Super AMOLED ekran ve ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olduğu anlamına geliyor. One UI ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, önde 32 megapiksel selfie kamera, arkada 64 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel makro ve 5 megapiksel derinlik sensörü kamerası taşıyor. Telefon, 25W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor.

Samsung Galaxy A Quantum Fiyatı

Siyah, Gümüş ve Mavi renkleri bulunan telefonun 8GB RAM 128GB depolama alanı sunan tek modeli satışa çıkacak. Telefon 15 Mayıs'ta Güney Kore'de ön siparişe açılacak, 22 Mayıs'ta satışa sunulacak. Galaxy A Quantum ön siparişi verenlere Galaxy Buds kulaklık hediye edilecek. Cihazı ön siparişten alanlara da Galaxy Buds kulaklıklar 40 dolar indirimle sunulacak.