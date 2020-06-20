Kuantum Işınlanma Hakkında Çarpıcı İddaa: Bilim İnsanları Çıldırmış Olmalı!
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Kuantum Işınlanma Hakkında Çarpıcı İddaa: Bilim İnsanları Çıldırmış Olmalı!

Kuantum ışınlanma hepimizin bilim kurgu filmlerinden bildiği oldukça ilginç bir teknolojidir.

Kuantum Işınlanma Hakkında Çarpıcı İddaa: Bilim İnsanları Çıldırmış Olmalı!
20.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:01

Kuantum ışınlanma hepimizin bilim kurgu filmlerinden bildiği oldukça ilginç bir teknolojidir. Herhangi bir maddenin en küçük atomlarına kadar bir yerden başka bir yere taşınması anlamına gelen bu teknoloji, bilim insanlarının iddialarına göre ilk defa uygulandı.

Kütlesiz cisimler ve genellikle ışığın temel maddesi olan 'fotonlar', birbirlerine dolanarak 'kuantum bitler' denilen yapıları oluşturabiliyor. Böylece bilim insanları fotonların oluşturduğu kuantum bitlerinin bilgi aktarımını sağlayabildiğini söylüyordu ve bu kuantum bilgisayarlar için oldukça kritikti. İşin asıl ilginç olan tarafıysa; bilim insanları fotonlar yerine elektronlar kullandı ve aynı işlem görüldü.

Kuantum ışınlanma sanıldığı kadar zor değil

Birçok kişi ışınlanma denilince daha çok nesnelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını düşünüyor. Fakat bu ışılanma türü diğerlerinden daha farklı olarak bilgiyi bir yerden başka bir yere gönderiyor. Kuantum bilgisayarların dayandığı temel nokta ise tam olarak burası. Dilerseniz biraz da bilim insanlarına bu konuda kulak verelim.

Rochester Üniversitesi'nden John Nichol, "Cisimler fiziksel ortamda birbirleriyle temas hâlinde olmamasına rağmen iki elektron arasında bir 'dolaşıklık' oluşturarak bu dolaşıklığın kuantum ışınlanma kapısı yöntemini kullanarak yerini değiştirmeyi başarabildik. Araştırmamız gösteriyor ki bu işlem, artık fotonlara ihtiyaç duyulmadan yapılabiliniyor" diyerek konuyu netleştirdi.

Her şey olumlu gibi görünse bile, bilim insanların önünde çok önemli bir engel var. Kuantum bilgi aktarımı ne yazık ki fazla uzun mesafelerde işe yaramıyor. Eğer bu problem de giderilirse kuantum bilgisayarların geliştirilmesi için hiçbir engel kalmayacak. Sizce ışınlama teknolojisi için bu haber büyük bir gelişme sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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