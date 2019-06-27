Kuantum Bilgisayarlar İçin Kuantum İnternet Sağlamanın Yolu Bulundu

Kuantum bilgisayarlar, şu anda sahip oldukları yapıları gereği son derece soğuk şekilde çalışıyor. Bu nedenle de iki kuantum bilgisayarı birbirine bağlamak epey zor. Bu işlemi internet bağlantısı için sağlamak daha da zor.

Araştırmacılar, tarihte ilk defa fiziksel bir objeyi kullanarak radyasyon dolaşıklığı üretmeyi başardı. Bu da kuantum bilgisayarlar arasında bağlantıyı sağlayabilecek önemli bir adım olarak gözüküyor. Araştırmayı yöneten mühendis Shabir Barzanjeh, "Ürettiğimiz şey bir kuantum bağlantı prototipi, yaptığımız osilatör(sinyal üreten araç), bizi kuantum internete bir adım daha yaklaştırdı." diyor.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, 30 micrometre uzunluğunda silikon kullanarak radyasyon dolaşıklığı elde etmeyi başardı. Bu radyasyon, gelecekte kuantum bilgisayarların dış veri merkezlerine bağlanabilmesi, dış dünyadan haberdar olabilmesi için önemli bir adım olacak.

Yapılan basın açıklamasına göre bu sistem, klasik bilgisayar ağlarının fiber optik bağlantı kurmasıyla aynı şekilde çalışıyor.