Kuantum Bilgisayarlar İçin Büyük Adım!

Kuatum bilgisayar teknolojisinin en zor yanı, bu bilgisayarları üretmek. Üretim tekniklerinin zorluğu ve son derece zahmetli gereksinimleri yüzünden bu teknolojiyi ilerletmek oldukça tuzlu. Kuantum dolaşımının mümkün olması için atomların kauntum bit'ler için mükemmel şekilde dizilmeleri gerekiyor. Ancak yeni bir gelişim, bu problemi ortadan kaldırabilir. Avustralyalı araştırmacılar geliştirdikleri yeni çip tasarımı sayesinde yıllardır kullanılan silikon teknolojisi ile kuantum çipler üretilebileceğini gösterdi.



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Bu teknik, atomların hem çekirdeklerini hem de elektronlarını kullanan 'flip-flop' kuantum bit'lerin (qubit) üzerine kurulu. Elektronların yörüngeleri qubit'in durumunu belirliyor. Bu qubit'ler manyetik sinyaller yerine elektriksel sinyallerle kontrol edilebiliyor, bu da qubit'leri aralarındaki mesafenin azalmasına yardımcı oluyor. Google ve IBM gibi şirketler üretimi kolay süper-iletken devreler üretmeye çalışıyorlar, ancak milyonlarca qubit gereksinimi yüzünden devrelerin ebatları makul sınırların dışına çıkıyor.



Teknoloji şimdilik hala teorik aşamada, ancak Avustralya ilk kuantum bilgisayarını geliştirmeye başladı bile. Eğer bu teknik düşünüldüğü gibi çalışırsa, kuantum bilgisayarlar daha önce düşünülenden çok daha hesaplı ve genel kullanıma uygun bir teknoloji olabilir.





















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