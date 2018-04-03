Kuantum Bilgisayar Gelecek 'İyi ve Kötü Savaşı' Kızışacak
Türkiye'de 3 farklı blockchain projesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan IBM Türkiye Genel Müdürü Tozan, önümüzdeki dönemde yapay zekanın etkinliğinin artması ile 'iyiler ve kötüler arasındaki savaşını büyüyeceğini söyledi.
3 Nisan 2018 Salı 07:27
Türkiye'de 3 farklı blockchain projesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan IBM Türkiye Genel Müdürü Tozan, önümüzdeki dönemde yapay zekanın etkinliğinin artması ile 'iyiler ve kötüler arasındaki savaşını büyüyeceğini söyledi.