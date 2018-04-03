Kuantum Bilgisayar Gelecek 'İyi ve Kötü Savaşı' Kızışacak

Türkiye'de 3 farklı blockchain projesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan IBM Türkiye Genel Müdürü Tozan, önümüzdeki dönemde yapay zekanın etkinliğinin artması ile 'iyiler ve kötüler arasındaki savaşını büyüyeceğini söyledi.

Kuantum Bilgisayar Gelecek 'İyi ve Kötü Savaşı' Kızışacak

Türkiye'de 3 farklı blockchain projesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan IBM Türkiye Genel Müdürü Tozan, önümüzdeki dönemde yapay zekanın etkinliğinin artması ile 'iyiler ve kötüler arasındaki savaşını büyüyeceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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