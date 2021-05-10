KUALA LUMPUR - Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na geleneksel yemek "lemang" ile hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KUALA LUMPUR - Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na geleneksel yemek "lemang" ile hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Malezya'nın geleneksel yemeklerinden lemang, ülkede Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Malezyalı Müslümanların bayram ziyaretlerinde misafirlere en çok ikram ettiği yemekler arasında yer alıyor.

Malezya'nın geleneksel yemeklerinden lemang, ülkede Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Malezyalı Müslümanların bayram ziyaretlerinde misafirlere en çok ikram ettiği yemekler arasında yer alıyor.

Bambu kamışının içine konulan pirincin odun ateşinde pişirilmesiyle yapılan geleneksel yemek lemang, bayrama bir hafta kala yol kenarlarına kurulan çadırlarda pişirilip satılıyor.

Malezya'da Ramazan Bayramı ziyaretlerinin bir ay sürmesi nedeniyle Müslümanlar, lemang yemeğini bayramdan sonra da sofralarında bulunduruyor.

Kökeni 17. yüzyıla dayanıyor

Kökeni Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine dayanan lemang yemeğinin ilk olarak 17. yüzyılda İslam alimi Şeyh Burhanuddin tarafından pişirildiği ve zaman içinde Malezya, Singapur ve Brunei'de meşhur olduğu biliniyor.

AA muhabirine konuşan lemang ustası Muhammed Şefik Rosli, geleneksel yemeğin Malezyalı Müslümanlar için önemi ve yemeğin nasıl yapıldığına dair bilgi verdi.

Başkent Kuala Lumpur'da her Ramazan Bayramı öncesinde lemang çadırı kuran Şefik, "Lemang pişirmek bizim için dededen kalma bir gelenek. Aile üyeleriyle son 15 senedir hep burada tezgah kuruyor, gün içinde pişirdiğimiz lemangları müşterilere satıyoruz." dedi.

Şefik, lemang yemeğinin olmazsa olmazı bambu kamışlarını bulabilmek için ramazanın başından itibaren ormanlık alanlara gittiklerini belirtti.

4 ila 5 saat odun ateşinde pişiriliyor

Lemang yemeğinin yapılışını anlatan Şefik, "Muz yapraklarını sarıp bambu kamışlarının içine koyuyoruz. Daha sonra suda yıkanmış pilavı ekliyor ve biraz tuz ile Hindistan cevizi ekledikten sonra ateşe veriyoruz." diye konuştu.

Şefik, lemang yemeğinin kendine has tadını alabilmesi için odun ateşinde 4 ila 5 saat pişmesi gerektiğini vurgulayarak "Ateşin etrafına yerleştirdiğimiz demirlere hafif eğimli bir açıyla kamışları dayayıp pişirme işlemini yapıyoruz. Isının eşit dağılması ve pirinçlerin tam yapışkan hale gelebilmesi için kamışları belirli aralıklarla döndürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lemang yemeğinin, bir diğer geleneksel bayram yemeği olan rendang ile yenildiğini ifade eden Şefik, "Silindir şeklinde kesilen lemangları genellikle rendang yemeğinin suyuna batırarak yiyoruz. Müşteriler genellikle talepte bulunduğu için tezgahımızda rendang da pişiriyoruz." dedi.

KUALA LUMPUR - Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na geleneksel yemek 'lemang' ile hazırlanıyor
KUALA LUMPUR - Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na geleneksel yemek 'lemang' ile hazırlanıyor
KUALA LUMPUR - Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na geleneksel yemek 'lemang' ile hazırlanıyor
KUALA LUMPUR - Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na geleneksel yemek 'lemang' ile hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KUALA LUMPUR - Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na geleneksel yemek "lemang" ile hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:27:06. #1.15#

title