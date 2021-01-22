Malezya'da fil okulun bahçesine girdi
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Malezya'da fil okulun bahçesine girdi

22.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:30

KUALA Malezya'nın Perak eyaletindeki doğal yaşam alanından uzaklaşan fil, okulun bahçesinde dolaşırken görüntülendi.

KUALA Malezya'nın Perak eyaletindeki doğal yaşam alanından uzaklaşan fil, okulun bahçesinde dolaşırken görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda filin, eyalete bağlı Grik kentindeki okul binasının önünde kendisini görüntüleyen kişiyi uzaklaştırmaya çalışması yer alıyor.

Videonun kısa sürede internette yayılmasının ardından açıklama yapan Perak Doğal Yaşam ve Ulusal Parklar Birimi Direktörü Yusuf Şerif, 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi filin, okulun etrafındaki duvarı kırarak bahçeye girdiğini belirtti.

Yusuf, filin okul bahçesine girmesiyle kimsenin yaralanmadığını dile getirerek, olayın ardından yetkililerin duvarı tamir edip filleri uzak tutmak için mavi ışıklarla donattıklarını kaydetti.

Malezya'da fil okulun bahçesine girdi
Malezya'da fil okulun bahçesine girdi
Malezya'da fil okulun bahçesine girdi
Malezya'da fil okulun bahçesine girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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