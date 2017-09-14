Kuala Lumpur'da Yatılı Okulda Yangın: 25 Ölü

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir dini okulda çıkan yangında çoğu öğrenci en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Mahalli saatle sabah saat 05.15'de başlayan yangında Darul Kur'an Hafızlık Okulu binası tamamen yandı. Binanın yangın merdiveni olmaması sebebiyle çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği, öğrencilerin üst üste yığıldığı belirtildi. Malezya İtfaiye İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yangının 3 katlı binanın en üst kattaki yatakhane bölümünde başladığı ifade edildi. Kuala Lumpur İtfaiye İdaresi Müdürü Khriudin Drahman, 20 yıldır görülen en büyük yangında hafızlık okulunda 23 öğrenci ve iki okul görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yangından 11 kişinin kurtulduğu, yaralanan 7 kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - KUALA LUMPUR