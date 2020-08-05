Kuaförüm Sensin 302. Bölüm Fragmanı
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Kuaförüm Sensin 302. Bölüm Fragmanı

En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyoruz!

05.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:37

En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyoruz!

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

Kuaförüm Sensin 302. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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