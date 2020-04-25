KUAFÖRLÜĞÜ BIRAKIP, HAYVANCILIĞA BAŞLADI: MÜZİK DİNLETİYORUM SAKİNLEŞİYORLAR
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KUAFÖRLÜĞÜ BIRAKIP, HAYVANCILIĞA BAŞLADI: MÜZİK DİNLETİYORUM SAKİNLEŞİYORLAR

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde Kezban Güvercin (44), 15 yıl yaptığı kuaförlük mesleğini bırakıp hayvancılığa başladı.

25.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:05
KUAFÖRLÜĞÜ BIRAKIP, HAYVANCILIĞA BAŞLADI: MÜZİK DİNLETİYORUM SAKİNLEŞİYORLAR

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde Kezban Güvercin (44), 15 yıl yaptığı kuaförlük mesleğini bırakıp hayvancılığa başladı. 17 keçi alarak kurduğu çiftliğinde şu anda 40 keçisi bulunan Güvercin, "Genelde müzik dinletiyorum ben onları sağarken. Hoşlarına gidiyor, çünkü sakinleştiklerini fark ediyorum. Hedefim, Halep keçilerinden çiftlik kurmak" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kuaförlük yapan evli ve 2 çocuk annesi Kezban Güvercin, 15 yıllık mesleğini bırakıp 2019 yılında Pazarcık ilçesine taşındı. Burada hayvancılık yapmak istediğine karar veren Güvercin, Adana'nın Ceyhan ilçesine giderek 17 keçi aldı. Bir yıl içerisinde 40 keçisi olan Güvercin, hedefinin büyük bir çiftlik kurmak olduğunu söyledi.

'HEDEFİM HALEP KEÇİ ÇİFTLİĞİ KURMAK'

Kezban Güvercin, hedefinin Halep keçi çiftliği kurmak olduğunu söyledi. Süt sağarken keçilere müzik dinlettiğini ifade eden Güvercin, "15 yıl kuaförlük yaptım. 'Artık ben kendi işimi yapmalıyım' dedim, kuaförlük artık beni yormuştu. Bu işe geçen yıl başladım. 4- 5 yıldır araştırıyordum bu işi. Hayvancılık işini çok istiyordum. Oğlumun burada okul kazanmasıyla, bu bölgeye gelip gitmeye başladık. Fark ettim ki hayvancılık için çok uygun bir yer burası. Biraz birikimim vardı, biraz da eşimden yardım alıp o şekilde başladım. Geçen yıl keçilerimi Adana Ceyhan'dan getirdim. 17 keçim vardı, 17 bin lira gibi bir bütçe ile başlamıştım. İkiz doğumlarımız oldu ve şu anda hayvan sayımız 40'ı buldu. Hedefim Halep keçi çiftliği kurmak" dedi.

'KEÇİLERİME DEĞİŞİK İSİMLER KOYDUM'

Özellikle Halep keçisi sütünün çok kıymetli ve değerli olduğunu anlatan Güvercin, "Süt ve peynir üretimi olarak devam etmek istiyorum. Aynı zamanda bu ırkı Marmara bölgesinde tanıtmak istiyorum. Süt sağımı sabah erken saatlerde yapıyorum. Genelde müzik dinletiyorum ben onları sağarken. Hoşlarına gidiyor, çünkü sakinleştiklerini fark ediyorum. Keçilerime değişik isimler koydum. Afrodit ile başladı o isim koyma aslında. Dedim ki, bunlar kraliçe gerçekten. Keçilerin böyle bir asaleti var. Bunlara kraliçe isimleri, yıldız isimleri yakışır. Venüs, Ra, İncir, Latte, Sakız gibi isimler koydum" diye konuştu.

'KADINLAR HİÇ KORKMASIN'

İşe başladığında çevresinden olumsuz tepkiler aldığını ancak inat ederek işi başardığını belirten Güvercin şunları söyledi:

"İlk etapta herkes biraz tepkili oldu. 'yapamazsın, kolay bir iş değil bu' dediler. Ama ben inatçı olduğum için ikna ettim. 'Keçi yok burada, Adana'ya gideceksin' dediler. En çok bu yönde tepki almıştım. Sonra da baktılar başarılı oluyorum, herkes destek olmaya başladı. Burası benim için bir başlangıç. Kadınlar hiç korkmasınlar, ben bu yola öyle çıktım. Önce adım at, Allah'ın yardımı geliyor. Adım atın, cesur olun. Denemekten, yanılmaktan hiç korkmayın."

KADIN BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kezban Güvercin'in ilçedeki kadınlara örnek olduğunu söyledi. Belediye olarak kadınlara destek vereceklerini ifade eden Tekin, "Kezban hanımın yaptığı bu çalışma, ilçemizdeki diğer kadınlarımız için de örnek teşkil etmekte. Kezban kadınlara yeni bir ivme kazandırdı. İlçemizde küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için hareketler başladı. Belediye olarak hedefimiz, Pazaryeri'ndeki kadınları hem kırsal anlamda hem de ekonomik anlamda geliştirip kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlamaktır" dedi.

'İLÇEDEKİLERE İLHAM KAYNAĞI'

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da Kezban Güvercin'in çiftçilere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Bakanlığın desteklerinden Kezban Güvercin'in faydalanması için destek olacaklarını kaydeden Yoldaş, "Kezban hanımın bu enerjisini görünce tabii ki bütün çiftçilerimize bir ilham kaynağı oluyor. İlimizde 35- 40 tane böyle girişimci çiftçimiz var. Kuaförlük işini yaparken çiftçiliğe dönmesi bu arkadaşlarımız örnek olacak bir niteliktedir. Elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışıyoruz. Özellikle söz verdim, sosyal kalkınma ve ekonomik yatırımlardan arkadaşımızı bakanlığımızın desteği kapsamında faydalandıracağız" diye konuştu.

KUAFÖRLÜĞÜ BIRAKIP, HAYVANCILIĞA BAŞLADI: MÜZİK DİNLETİYORUM SAKİNLEŞİYORLAR

Kaynak: DHA

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