Kuaförlüğü bırakan kadın, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuaförlüğü bırakan kadın, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu

Bilecik'te yaklaşık 15 yıl kadın kuaförlüğü yapan 44 yaşındaki Kezban Güvercin, ailesiyle kent yaşamını bırakarak kurduğu çiftlikte keçileriyle mutlu bir yaşam sürüyor.

Kuaförlüğü bırakan kadın, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu
02.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:24

Bilecik'te yaklaşık 15 yıl kadın kuaförlüğü yapan 44 yaşındaki Kezban Güvercin, ailesiyle kent yaşamını bırakarak kurduğu çiftlikte keçileriyle mutlu bir yaşam sürüyor.

Güvercin, geçen yıl mart ayında kuaförlük mesleğini bırakarak Pazaryeri ilçesine yerleşmeye ve burada hayallerini süsleyen çiftlikte keçi beslemeye karar verdi.

Güvercin, gıda sektöründe çalışan eşi ve yakın akrabalarının "yapamazsın" demesine rağmen biri üniversite mezunu, iki çocuğunun desteğiyle Adana'ya giderek 12 keçi ile bir teke satın aldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ağılı da bulunan 750 metrekare alanda kiraladığı çiftlikte ailesiyle yaşamaya başlayan Güvercin, her sabah "kızçelerim" dediği keçileriyle güne başlayıp, onlardan elde ettiği süt, keçi peyniri ve diğer ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Halep cinsi "kızçeleri"yle her gün çocukları gibi ilgilenen Güvercin, yeni bir arsa satın alarak gelirini arttırmak istiyor.

Kezban Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en önemli kararını geçen yıl aldığını söyledi.

Birikimini, hayallerini süsleyen hayvanlara yatırdığını ifade eden Güvercin, "15 yıl kadın kuaförü olarak çalıştım, hayvancılığı çok istiyordum, araştırıyordum. Oğlumun burada liseye gelmesiyle birlikte Pazaryeri'ne yerleştim. Bana hiç kimse destek olmadı. Aile bireylerim 'Kesinlikle karşıyız. Hiç bilmiyorsun, yapamazsın' dediler. 'Öğrenirim.' dedim. Bu köy evini kiralayınca ciddi olduğumu anladılar. Adana'ya gittim, keçilerimi alıp geri döndüm, böylece bu işe başladım." dedi.

Adana'dan 12 anaç keçi, bir de teke getirdiğini anlatan Güvercin, "Bir yıl içinde toplam sayımız 40'a yaklaştı. Kuaförlük benim kişiliğimle alakalı bir meslek değildi, çok uğraştım. Çalışma arkadaşlarım da müşteriler de benden memnundu, ben o işten memnun değildim. Ben burada daha özgürüm." diye konuştu.

"Hayvanların kaprisleri yok"

Güvercin, kendi çabalarıyla hayvanlarına bakım sistemi kurduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Hayvanların kaprisleri yok, beğenmemezlik gibi bir tarafları yok. Onları taradığımda, sevdiğimde hemen bana yanıt veriyorlar, kuaför dükkanında müşterilerden her zaman yanıt alamıyorsunuz. Şimdi burada zihnimi dinlendiriyorum. Onlarla çok güzel zaman geçiriyorum. Ekonomik olarak da gelirim iyi. Buradayken tüm dünyayı unutuyorum. Parfüm kokusundan gübre kokusuna geldim ama buraya gelince 'Oh, işte parfüm bu' diyorum. Afrodit'ten tutun, Venüs, Ra, Elif, Latte, İncir ve Mucize gibi hepsinin de ismi var."

Tüm kadınların, istediği işi cesaretle yapması gerektiğini anlatan Güvercin, "Sadece cesur olup inanmak gerekiyor, bir de yeni başlanacak olan işle alakalı araştırma yapmak gerekiyor. İlk önce insanın kendisinin inanması gerekir, en kıymetlisi bu. Kendisi inandıktan sonra yol açık, korkmak yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak Dünya
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Güncel
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Güncel
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Leyla Zana'ya koronavirüs şoku! Köyüne giriş-çıkışlar kapatıldı
Leyla Zana'ya koronavirüs şoku! Köyüne giriş-çıkışlar kapatıldı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu yere göğe sığdıramadı: Hissettiklerim tarifsiz
Virüse meydan okuyorlar! Kuralların hiçe sayıldığı yat partilerine bir yenisi daha eklendi
Virüse meydan okuyorlar! Kuralların hiçe sayıldığı yat partilerine bir yenisi daha eklendi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Chelsea'yi 2-1'yenen Arsenal, FA Cup'ı müzesine götürdü
Chelsea'yi 2-1'yenen Arsenal, FA Cup'ı müzesine götürdü
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Pelin Akil Barış Arduç Aleyna Tilki
Spor Beto Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Bayram Otomobil Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kuaförlüğü bırakan kadın, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 11:24:05. #1.15#
title