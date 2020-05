Kuaförlerine kavuşan vatandaşlar mutluluklarını gizleyemedi

ESKİŞEHİR - Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılması ile uzun bir aradan sonra ilk kez kuaför koltuğuna oturan vatandaşların mutluluğu dikkat çekti.

Korona virüs (Covid-19) salgının kontrol altına alınmaya başlaması ile tüm Türkiye'de normalleşme faaliyetleri hayata geçmeye başladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar neticesinde faaliyetlerine ara veren berber, kuaför ve güzellik merkezleri gün itibariyle tekrar açıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren pek çok iş yerinde vatandaşlar randevulu bir şekilde kişisel bakımlarını gerçekleştirmek için sıraya girdi. Alınan tedbirlere kuaför ve berberlerin uyduğu gözlemlenirken vatandaşlar ise uzun bir aradan sonra tekrar kuaför koltuklarına oturmanın keyfini yaşadı.

Saloon HY adlı işletmenin sahibi erkek kuaförü Hasan Yılmaz, 16 yıldır çalıştığı sektörde ilk defa böyle bir süreç yaşadığını dile getirdi. Evde kendi imkanlarıyla tıraş olup mağduriyet yaşayan vatandaşlarının sayısının fazla olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Karantina süreci bizim için çok zor geçti. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Ben 28 yaşındayım ve 16 yıldır bu işin içerisindeyim, hayatımda ilk defa bu kadar evde yattım. Dükkanlarımızı nihayet açtık, mutluyuz. Önlemlerimizi aldık. Tek kullanımlık aletler, maskeler ve siperlikler gibi önlemlerimize özellikle önem gösteriyoruz. Dükkanımızı ve ilgili her şeyi sterilize ettik. Ayrıca ateş ölçümlerine de çok önem veriyoruz. Her müşterimiz mutlaka bu kontrolden geçiyor. Zaten genelge kapsamında randevu sistemine geçtik. İçecek servisini kaldırdık ve mesafeyi koruyoruz. Çalışanlar arasında 1 koltuk boşluk bırakmayı da ihmal etmiyoruz. Şu an için bir sıkıntı görmüyoruz. İnşallah devletimiz, milletimiz bu sorunu bir an önce atlatır ve herkes hayatına devam eder. Kendi saçını kesen de var. Çocuğunun saçını kesenler var. Kuaförlerin açılmasıyla onlar da heyecanlandı. Kuaför erkekler arasında çok farklı bir şey. Onların en yakın arkadaşı sırdaşı gibiyiz. Sevgili gibi bir ilişkimiz var" dedi.

Eşine kestirdiği saçının düzensiz olması nedeniyle kuaförlerin açılmasını dört gözle beklediğini söyleyen Mehmet Gündüz de yaptığı açıklamada, "Biz çalışmak zorunda olduğumuz için kendimize biraz bakım yapmamız gerekiyor. Tabi bu zorlu süreç nedeniyle kuaförlerin açılması biraz uzayınca, eşime saçımı kestirdim. Tabi biraz düzensiz olduğu için tıraşım, kuaförler açılır açılmaz hemen randevu alıp geldim" diye söyledi.

Kuaförlerin kapalı olmasının kendisi için çok sıkıntılı bir süreç olduğunu belirten Uğur Orman ise kuaförüne kavuştuğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok sıkıntılı bir süreçti. İlk arayan ben oldum. Şu an memnunuz. Kuaförümüze kavuştuk. Şu an tarağı vurması bile bambaşka. Evde babam tıraş ediyordu. Tarak ve makas yoktu. Makineyi vurup geçiyordu. Şu an çok mutluyum. Tarif edilemez. Korona bizi mahvetti."

İş yerlerinde yeni bir döneme girdikleri için heyecanlı olduklarını belirten kadın kuaförü Ceren Ersöz, aldıkları tedbirlerden söz etti. Endişeli vatandaşların olduğunu fakat randevu alanların sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Ersöz, "Bugün çok heyecanlıyız, dükkanımızı adeta yeni açmış gibi olduk. 54 gündür kapalıydık. Tedbirlerle birlikte dükkanımızı nihayet açtık. Yeni bir döneme giriş yaptık. Artık kapıdan girince herkes galoş giyiyor, ellerini dezenfekte ediyor. Burada elemanlarımızın sayısını azalttık. Onlar da siperlik ve eldivenle çalışıyorlar. Sıcak ve soğuk içecek servisini tamamen kaldırdık. Her müşteriden sonra aletlerimiz dezenfekte ediliyor. Ayrıca müşteri sayımızı da genelgeye uyacak şekilde azalttık. Cuma gününe kadar randevularımız dolu fakat saatte 1 müşteri alıyoruz. Bir müşteri çıktıktan sonra diğer müşteriyi 15 dakika sonra dükkanımıza alıyoruz. Bazı vatandaşlar durumun ciddiyetinden dolayı korkuyorlar ve gelmek istemiyorlar fakat gelmek isteyenlerin, randevu alanların sayısı daha fazla. Bazı işlemler yasaklandı tabi. Özellikle makyajla ilgili olan işlemler. Bunların dışında müşterilerimiz genel olarak gidişattan memnun. Telefonlarımız susmuyor" ifadelerini kullandı.

Sabahın erken saatlerinde kuaföre gelerek işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlardan Piraye Temir, hijyen açısından endişelerinin kuaföre gelmesi ile birlikte son bulduğuna değindi. Temir yaptığı açıklamada, "Kuaförlerin açılması tabi ki iyi oldu. Kişisel bakım önemli bir ihtiyaç. Şu anki durumdan memnunum. Özellikle hijyen kurallarına uyulması açısından durum çok iyi. Endişem tabi ki var ama kuaför sandalyesine oturup standartları görünce oldukça rahatladım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA