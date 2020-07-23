Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi, Rizeliler kuaförlere akın etti
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Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi, Rizeliler kuaförlere akın etti

Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi, Rizeliler kuaförlere akın etti Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan 22.07.

Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi, Rizeliler kuaförlere akın etti
23.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:44

Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi, Rizeliler kuaförlere akın etti

RİZE - Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan 22.07.2020 tarih ve 69 sayılı Karar ile Kovit-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Berber, kuaför ve güzellik Salonlarında uyulması gereken gereken hususlar' yeniden belirlendi.

6 Mayıs 2020 tarihinde Hıfzıssıhha Kararıyla alınan 'Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir' maddesi, sektörden gelen talepler doğrultusunda Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yeniden değerlendirildi. Yapılan değerlendirmenin sonunda yasak olan ustura ile traş yapılması maddesi kaldırılarak yeni bir düzenleme yapıldı. Covid-19'un ana bulaşma yolunun virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeniyle ustura veya tıraş makinesi kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtildi.

Biz başka düzenlemede kadın kuaförlerine yönelik kararda yapıldı. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde 'Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler' başlığındaki 'Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır' ibaresi kaldırılarak "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemeleri yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Rize Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan "Sakal tıraşı kişisel temasa çok yakın düştüğünden dolayı yasaklanmıştı. Korunmak mümkün olmadığından dolayı böyle bir yasaklama gelmişti. Cilde herhangi bir işlem yapamıyorduk, sadece saç tıraşı yapabiliyorduk. Sektörün burada yüzde 50–60 bir iş kaybı var. Sektörün baskısıyla, virüsün de biraz azalma dönemine girdiğinden ötürü bizlerde gereken mercilerle yazışmamızı yaparak bugün itibariyle sakal tıraşı, kalıcı makyaj, ciltteki yapılacak işlemlere yönelik yasağın kaldırılmasını istedik. Biz ildeki esnaf arkadaşlarımıza da gereken yazıları göndererek bu kararı duyuracağız" dedi.

Yasağın kalkması ile berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının kişisel tedbirlerini iki katına çıkartması gerektiğini savunan Gündoğan "Sakal tıraşı yasağı kaldırıldı ama sadece maske yetmiyor. Maskenin üzerine de yüz koruyucu siperlik takılması gerekiyor. Çünkü kişisel mesafe 1 metre deniyor. Bu işlemler esnasında kişisel mesafe 10 santimetreye düşüyor. Çok yakın temas halinde olduğumuzdan dolayı risk altındayız. Dolayısıyla maskemizi takmalıyız, el hijyenine dikkat etmeliyiz ve koruyucu yüz siperliğini de takmalıyız ki bunu minimize etmeliyiz. Yüze işlem yaparken karşı tarafın yüzünde hiç bir şey yok, biz önlem almalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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