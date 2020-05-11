Kuaförlerden sağlık çalışanlarına ücretsiz tıraş
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Kuaförlerden sağlık çalışanlarına ücretsiz tıraş

Kuaförlerden sağlık çalışanlarına ücretsiz tıraş
11.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:42

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de kuaförler 51 günün ardından ilk mesaisine başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de kuaförler 51 günün ardından ilk mesaisine başladı. Osmaneli'nde kuaförlerden sağlık çalışanlarına ücretsiz tıraş yapma kararı aldı.

Osmaneli'nde 21 Mart günü kapanan Korana virüs (Covit-19) salgını tedbirleri kapsamında 51 günün ardından ilk mesaisine başlarken, ilk günlerde Osmaneli Belediye tarafından hijyenik malzeme desteği verildi. Yeni dönemde belli kriterlere göre hizmet veren berberler tek kullanımlık havlu ve örtü kullanırken, randevu usulüyle çalışmaya başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik ve zabıta memurları berber ve kuaförlere hazırladıkları hijyen kolilerini dağıttılar.

"İlk müşterimizi şuan tıraş ediyorum, heyecanlandım "

Kuaför Recep Ateş, 51 günün ardından bugün iş yerlerini açtıklarını anlatarak, "21 Marttan bu yana kapalıyız. Bugün itibariyle şimdi tekrar başladık. İlk müşterimizi şuan tıraş ediyorum, heyecanlandım. Tek kullanımlık örtü, maske ve tek kullanımlık havlulara önem veriyoruz. Bugün ilk iş günümüzde bizlere hijyenik malzeme getiren ve her zaman esnafın yanında olan Belediye Başkanımız Münür Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Randevu usulü çalışıyoruz ve hafta sonuna kadar şuan ful müşterimiz var"

Randevu yoğunluğu yaşadıklarını anlatan kuaför Ender Kaygısız, "Randevu usulü çalışıyoruz ve hafta sonuna kadar şuan ful müşterimiz var. Müşterilerimizin yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün ilk iş günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Münür Şahin'in göndermiş olduğu hijyen malzemesi bulunan koliyi teslim aldık.

"Sağlık çalışanlarına ücretsiz tıraş edeceğiz"

Berber Kaygısız, Osmaneli berberleri ve kuaförleri olarak sağlık çalışanlarımızın ilk randevusu ve bayram tıraşlarını ücretsiz yapacaklarını söyleyerek, "Korona virüs (Covit-19) salgını kapsamında sağlık çalışanlarımız bizler için canla başla çalıştılar bizlerde sağlık çalışanlarımıza böyle bir destek vermek istedik" dedi.

"Berber ve kuaför kardeşlerim, çok zor günler geçirdiler"

Osmaneli Belediye Başkanı Belediye Başkanı Münür Şahin, tüm kuaför ve güzellik salonlarına hayırlı işler dileyerek, "Berber ve kuaför kardeşlerim, çok zor günler geçirdiler. Esnaf kardeşlerimize dükkanları kapalı kaldığı sürece elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bugün de iş yerlerini hayırlısıyla açtılar esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diliyorum. Belediye olarak ilk günlerinde destek olabilmek için içerisinde ateş ölçer ve hijyen malzemesi bulunan koli hazırladık, ilçemizdeki tüm berber ve kuaförlere teslim ettik esnafımıza bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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