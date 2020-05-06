Kuaförlerde yeni döneme özel hazırlık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuaförlerde yeni döneme özel hazırlık

Kuaförlerde yeni döneme özel hazırlık
06.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:51

Kuaförlerde yeni döneme özel hazırlık Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 47 gündür kapalı olan berber ve kuaför salonları yeniden açılacakları tarihi olan 11 Mayıs'a özel olarak hazırlanmaya başladı.

Kuaförlerde yeni döneme özel hazırlık

TOKAT - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 47 gündür kapalı olan berber ve kuaför salonları yeniden açılacakları tarihi olan 11 Mayıs'a özel olarak hazırlanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın berber ve kuaför salonlarının 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacağı açıklamasının ardından uzun süredir kapalı olan iş yerlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Tokat'ta yeninden işlerine dönecek olan berber ve kuaförler açılacakları günü iple çekerken, randevuların almaya da başladı. Kuaför salonlarında eski döneme göre tek kullanımlık tıraş malzemeleri, havlular, önlükler ön plana çıkacak. Her tıraş sonrasında kullanılan malzemeler ve koltuklar dezenfekte edilecek. Bunun yanı sıra sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek randevu usulü çalışma yürütülecek.

Tek kullanımlık malzemeler tıraş ücretlerine yansıyacak

Kuaför Menderes Bayır, uzun bir süredir kapalı olan iş yerinin yeniden açılması ile birlikte çifte bayram yaşayacaklarını söyledi. Kuaför salonlarında yeni döneminde önemli tedbirlerin alınacağını belirten Bayır, "İşletmemiz açılmadan önce genel bir temizlik çalışması başlattık. Sonrasında koruyucu ekipmanlarımızın tedariki ile pazartesi gününe hazırlanıyoruz. Bu süreçte hijyen açısından tek kullanımlık aletler, önlükler ve havlular bir maliyeti artıracak. Bizde bu maliyetlerin altından bu noktada kalkma şanımız yok. Bu nedenle aldığımız ücretlere eklememiz gerekecek. Her müşteri için 10-15 liralık koruyucu ekipman kullanmak zorundayız" dedi.

"Kullan at" malzemeler kullanılacak

Yeni dönem kuaförlük sektöründe sabit olarak kullanılan önlük ve havlu gibi malzemelerin yerini kullan at şeklindeki ürünlere bırakacağını ifade eden Bayır, "Hem kendi sağlığımız hem müşterimizin sağlığı için tek kullanımlık iş önlükleri kullanacağız. Bone, eldiven takacağız. İş yerine gelen müşterilerimizi ateşini ölçerek salona alacağız. Kullandığımız aletlerde her müşteriden sonra dezenfekte edilecek. Salonumuzda koltukları kaldıracağız. Bekleme alanı olmayacak. Randevulu sistemde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kuaförlerde yeni döneme özel hazırlık

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu Haber
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haber
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı Haber
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada oruç tutmak yasak mı?' sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama...
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Kemal Sunal Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kuaförlerde yeni döneme özel hazırlık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:41:35. #1.15#
title