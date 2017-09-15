Kuaförlerde Okul Telaşı

ESKİŞEHİR/ Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala berber ve kuaförlerde zorlu mesai yaşanıyor.



Okul öncesi saç bakımlarını yapmak için son haftayı bekleyen öğrenciler, kuaförlerde sıra bekliyor. Okullarda saç uzunluğu ve şekli konusunda geçmiş yıllarda olduğu kadar katı kuralların olmamasından dolayı öğrencilerin bazıları farklı model kesimleri tercih edebiliyor.



Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşlarının özellikle bayram arefesi ve eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala yoğunluk yaşadığını söyledi.



Saç bakımının özellikle çocuklarda önem arz ettiğini dile getiren Özkara, büyüme evresindeki çocukların saç bakımlarının sıklıkla yapılması gerektiğini kaydetti.



Okulların açılmasına kısa süre kala ailelerin çocuklarını berber ve kuaförlere getirdiğini ifade eden Özkara, "Bu durum biraz da biz ebeveynlerin üzerindeki sorumluluktur. Çocuklarımızın saçlarını okulların açılmasıyla düzenleyip, tertiplemek yanlış bir uygulama. Büyüme evresinde olan çocukların saç bakımı çok önemli. Boy atması, kilo alması ve sağlıklı olmasında saç önemli etkenlerden biri." diye konuştu.



"Saçların uzasın, okullar açılınca kestiririz"



Özkara, yeni nesil çocukların dış görünüşüne çok önem verdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Gelişme çağındaki çocuklarımız, kendini karşısındakine beğendirmek için daha çok saçına, kıyafetine dikkat ediyor. Fakat biz aileler olarak, 'Saçların uzasın, okullar açılınca kestiririz' diyebildiğimiz için, duygusal anlamda da çocuğa zarar veriyor olabiliriz. Kuaförlerimizle yaptığım sohbetlerde artık gençlerin saç modellerine önem verdiğini duyuyorum. Okulların açılmasına kısa süre kala meslektaşlarımın yoğunluğu çok fazla. Eskişehir'de sadece çocuklar için açılmış kuaförlerimiz var. Emin olun randevu ile çalışıyorlar ve yetiştiremiyorlar. Çocuklar çoğu zaman saç tıraşı esnasında kuaförlerimizi yönlendiriyor ve istediği modeli belirtiyor. Bu da okulların açılmasına kısa bir zaman kala meslektaşlarımızın mesaisini keyifli olmakla birlikte biraz daha zorluyor."



"Alaburus tıraş bitti"



Kuaför Nusret Sezer de 20 sene evvel yaptıkları saç tıraşıyla şimdiki arasında çok fark olduğunu söyledi.



Eğitim yılının başlamasına günler kala öğrenci yoğunluğu yaşadıklarını dile getiren Sezer, "Eskiden dükkanımızda çocuklardan yer kalmazdı. Allah'a şükür şimdi de gelen öğrencilerimiz var. Fakat geçmişe kıyasla sayılar azalıyor. 2000'li yıllardan önce anne ya da baba çocuğunu alır, 3 numara dediğimiz saç modelini yaptırır giderdi. Şimdi alaburus tıraş bitti. Şu anda bir saç kesimi için ayırdığımız zamanla eskiden 4 tıraş yapabiliyorduk." diye konuştu.



Sezer, dört personeliyle yoğun bir mesai yaşadıklarını anlatarak, "Allah eksikliklerini yaşatmasın. Onlar bizim geleceklerimiz. Biz çocukken 'Ensemi şöyle yap, üstleri böyle yap' gibi bir cümle kuramazdık berberimize. Şimdiki gençler tüm incelikleri biliyor. Geçmişteki yoğunluğu yaşayamasak da okulların açılacağını makaslarımızın hızından anlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Çanakkale'de okul öncesi yoğunluğa cevap verebilecek şekilde hazırız"



Çanakkale Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Engin de, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki tüm esnafın gerekli tedbirleri aldığını söyledi.



Okulların açılmasıyla öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında saç kesiminin de bulunduğunu anlatan Engin, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda yaşanacak yoğunluk nedeniyle tüm esnafımızla gerekli önlemleri aldık. Öğrenci kardeşlerimiz gerek kendileri gerekse aileleri tarafından bize gelip tıraşlarını olmaya başladılar. Bu hafta sonu itibariyle yoğunluk artacak. Son zamanlarda kısa saçtan ziyade öğrencilerimiz daha çok kendi istedikleri tarzda saçlarını kestiriyorlar. Çanakkale'de okul öncesi yoğunluğa cevap verebilecek şekilde hazırız. Meslek grubumuzla ilgili her hangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."



Engin, 20-30 yıl önceki saç kesim tarzlarının değişmeye başladığını belirterek, "Bizim eski yıllardan hatırladığımız saç modelleri ve kesimleri artık yerini daha rahat tarzlara bırakıyor diyebilirim." yorumunu yaptı.